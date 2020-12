De formation et de culture scientifique, jai démarré ma carrière dans le domaine du GSM pour la poursuivre en prenant la responsabilité d'une équipe Validation, domaine où technique-imagination-relationnel a toute sa part...



J'ai rejoint une plus petite structure où j'utilise ma fibre "R&D" qui fait la part belle à l'imagination, à l'inconnu, et vie encore l'émulation d'une équipe, tout en apportant connaissance, expérience, et même un peu de sagesse...



Pour l'avenir, où serais-je la pièce du puzzle manquante... là est la question ! Et les domaines ne manquent pas, du moment où l'on m'attend en tant que personne et non pas seulement comme apportant des connaissances. Et très clairement, un lieu où le verbe "innover" se conjugue au présent.



Jean-Philippe METZ



Mes compétences :

- Management équipe

- Suivi des projets

- Relationnel client

- Validation / Intégration logicielle