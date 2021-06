Jean-Pierre BOIRON

Expert C, C++, Qt, Middleware / Software embarqué, architecture composants logiciels



21 ans d'expériences en société de services m'ont apporté des capacités à synthétiser et modéliser en peu de temps les problématiques techniques des clients. Dans ce domaine, il faut souvent être efficace rapidement, trouver immédiatement les meilleurs solutions techniques, sans négliger le niveau relationnel avec le client qui est primordial afin de comprendre son métier, ses contraintes.

A l'aise aussi bien sur des développements en équipe, que sur des projets demandant de l'autonomie.



Mon cursus scolaire électronique m'a tout de suite orienté vers l'informatique industrielle, l'informatique embarquée. Cela me permet d'avoir une meilleure approche du hardware pour le programmer.



Compétences techniques :

-----------------------------------

Domaines : Systèmes Embarqués – MiddleWare - Supervision – IHM – Développements Objet

Langages : C – C++

OS : UNIX (LINUX) – Windows (NT / XP / Seven, CE / Mobile)

Frameworks : Qt / Qt embedded / Qtopia – MFC / SDK – STL – Gtk

Réseaux : Ethernet, TCP/UDP

Gestion de Configuration : CVS, SVN, ClearCase, MS SourceSafe, CCM Continuuous



"l'avenir m'intéresse, parceque c'est là que j'ai l'intention de passer les prochaines années" W. Allen



Mes compétences :

C++

Qt

C