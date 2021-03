Jean-Pierre CRUCHON

Responsable et garant du bon délivré de la prestation vendue par SCC. Développer et fidéliser mon portefeuille clients, les conseiller dans leurs choix, suivre et accompagner leur évolution, organiser une relation de partenariat. Analyser leurs besoins. Participer à la négociation des contrats. Assumer la responsabilité des contrats en termes de délai, budget, qualité, sécurité et profitabilité. Proposer des améliorations de processus et dérouler les plans de progrès. Assurer un reporting régulier auprès de la Direction des Opérations de SCC et des Clients.



Mes compétences :

Infogérance

Informatique

Gestion de projet

Management

RTC