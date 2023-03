Jean-Pierre DURAND

20 ans Chez Forclum "Eiffage" en tant que Chargé d'Affaires Réseau Télédistribution ( TDF et Privé) et de Télécommunication.

Chez CITEVISION ( Caisse des Dépôt et Consignation) 5 années en tant que Directeur Technique régional (Orléans, Tours et Angers)

En 1995 rachat de Citévision par France Télécom Câble ou j'ai exercé les postes suivants: Dir Régional centre, Directeur National d'Exploitation Technique, Directeur Technique National et Directeur Technique Régional Sud France dont Marseille, Montpellier, Avignon etc... 1/4 du territoire .

Rachat de France Telecom Câble par Numéricâble en 2006. Ou j'ai participé a la création de la Société et pris le poste de Directeur Régional Nord Ouest 1/4 du territoire .

J'ai quitté la Société Numéricâble en 2008 et depuis j'ai exercé en tant que consultant télécom indépendant. Par ailleurs, je dispense des cours auprès de divers organisme AFAP Greta etc... ainsi qu'en tant que jury d'examen.