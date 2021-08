Jean-Pierre JANIN

DOMAINES DE COMPETENCES



* Gestion de sites industriels (élaboration de budgets [de 10 à 30 M€], propositions d’investissements, suivi du compte d’exploitation, pilotage des services opérationnels, ...)



* Amélioration des performances industrielles (développement de la sous-traitance, amélioration de la productivité, choix d'investissements, …)



* Redéploiement et rationalisation industrielle (Projet de transfert de sites [15 M€], transfert de fabrication, réduction d'effectifs, ...)



* Gestion des ressources humaines dans l'objectif d'impliquer le personnel (amélioration continue, responsabilisation, ...) et d'assurer l'adéquation qualitative et quantitative des effectifs. Gestion CE, DP et CHSCT.



* Développement de politiques de Qualité Totale notamment dans le cadre de l'obtention de certifications (ISO 9001, ...) ainsi que mise en place d’une politique QSE



Mes compétences :

Directeur de production

Directeur de site

Facility Management

Conditionnement

Logistique