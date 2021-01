Jean-Pierre VIGNE

Spécialiste en prévention des risques professionnels, je peux intervenir en prestation de services pour :

- vos aider à améliorer les performances sécurité santé et obtenir des résultats probants

- comme coordonnateur sécurité sur vos chantiers

- comme ingénieur de sécurité à temps partagé dans votre entreprise ou organisme

- concevoir des formations sur mesure, les animer et dynamiser les comportements sûrs au travail

- effectuer des reportages photographiques, captation vidéo et films dans le domaine de la sécurité au travail et au delà compte-tenu de compétences transversales



agréments : coordonnateur SPS de chantiers niveau 1, risques psychosociaux, services médicaux IPRP, expert CHSCT, inspecteur de sécurité routière, formateur des industries chimiques, formateur de formateurs, personne compétente radioprotection







Mes compétences :

Analyse de risques

Sécurité incendie

Communication visuelle

Protection de l'environnement

Formation