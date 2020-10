Jean Raymond ANGONGA

Je dispose d'une Expérience en Mode & Création Numériques, Marketing de Réseaux & Distribution et en Administration et Modération des Réseaux. En effet, j'ai créé sur la Toile : JrangBusiness (JrB), Débats - Actualités Politiques (DAP), Workplace DRDV (Débats-Réseau-Distribution-Vente), 3 Blogs et un Livejournal. Pour plus d'informations, Suivez ce lien : http://jrangbusiness.tumblr.com/



Jrangbusiness (JrB) est une Start-Up de Mode & Création et de Marketing de Réseaux & Distribution des Produits et Compléments Alimentaires parfaitement Certifiés. JrB est Coach de Vie & Santé Chez TRÉVO et Distributeur Chez DYNAPHARM; Alors que Débats-Actualités-Politique (DAP) est un Réseau Numérique d'Analyse Politique, d'Échanges et de Persévérance en vue du Triomphe du Savoir. Pour Plus d'informations, Cliquez sur ce lien : https://eyeem.com/u/jrangbusiness



je mintéresse aussi à des Rencontres et Echanges avec des Professionnels en charges des questions de Mode & Création, de Santé, de Marketing de Réseau & Business et naturellement des autres domaines d'activités à savoir : football, lecture, musique, marche, tennis et internet.



Mes compétences :

Marketing Strategy

Online Advertising

Public Relations

Event Management

Coaching

Management Consulting

DES

Qualité

développement durable

éthique

Expertise

Teamwork

Decision-making Skills

Social Media