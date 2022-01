Jean-Rémi MERCIER

De formation superieure en transport et logistique, j ai acquis depuis 17 ans une expérience professionnelle importante dans cette branche.



Je cherche aujourd hui à utiliser et élargir mes compétences vers un nouveau métier, celui de pilote de drone.



J ai toujours eu une appétence particulière pour les outils informatiques et plus largement pour les nouvelles technologies.



Tout au long de mon parcours et au travers des postes occupés, j ai développé mon sens de l écoute et mis à profit ma rigueur, mon sens de l organisation et de l anticipation, indispensable pour s adapter aux changements d activité.



Au coeur de nombreux projets, j'ai contribué activement au lancement et au développement de deux entrepôts. J'ai acquis de nombreuses compétences dans la création et le suivi d'indicateurs de performance.



Toutes ces expériences riches en rencontres humaines et professionnelles sont des atouts dans ma future reconversion.



Vous pouvez me contacter à l'adresse : jeanremimercier@hotmail.fr