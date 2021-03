Jean SCHMITT

J'ai étudié à l'ESTA de Belfort, (Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires) qui forme en 5 ans des Ingénieurs d'Affaires. C'est la double compétence recherchée par les industriels qui fait de cette formation un cursus unique.



Disponible et mobile, soyez convaincu de ma motivation et de ma détermination dans les missions qui me seront confiées.



Je souhaite travailler en tant que responsable produits ou projets. Mon principal attrait pour cette fonction est la pluridisciplinarité des tâches confiés ainsi que l'aspect international et interculturel.



Mes compétences :

Team Foundation Server

Axure

Planisware

TDC Need

SAP

Windchill

Microsoft Office

Microsoft Outlook