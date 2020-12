Jean-Xavier BERSOT

Après 2 années chez Yahoo! France sur les produits Voyages et Shopping, je suis retourné à mon projet initial : www.oboulo.com.

Il s'agit plate-forme internationale de publication, de recherche et de vente de contenus numériques lancé en 2000. Aujourd'hui présent en France, aux États-Unis (http://en.oboulo.com) et au Brésil (http://pt.oboulo.com) et demain en Allemagne, Italie et Espagne.

www.oboulo.com s'est tourné vers l'international depuis 3 ans et c'est l'occasion pour moi de recruter et manager des équipes en Europe, Amérique Latine et Asie. Une expérience passionnante.

Oboulo.com réalise aujourd'hui un CA de plus d'1 million d'euros et accueille chaque mois plus de 2 millions de visiteurs uniques.



Nous lançons cette année une spin-off, www.editplace.com valorisant nos 10 années d'expérience dans le sourcing, la production, la sélection, la mise en valeur et la monétisation de contenus numériques online et offline. Editplace se propose de rédiger tout contenu à la demande : actualité, loisirs, sport, automobile, droit, marketing, sciences.

Nous proposons également la rédaction d'études complètes: études de marchés, études de cas, analyse secteur.

Tous ces contenus sont disponibles en 3 langues: Français, Anglais et Espagnol.