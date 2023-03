Jean-Yves ANJARD

Après avoir obtenu le CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale) à l'IRTSA à Talence en Gironde et un Master en sciences de l'éducation à l'université de Bordeaux, je suis maintenant doctorant à l'Université de Bordeaux pour, à terme, chercher un poste d'enseignant à l'université ou de formateur auprès des étudiants en travail social (DEES ou DEME) à l'IRTS Nouvelle Aquitaine, dans d'autres écoles ou encore auprès de professionnels dans le cadre de la formation continue.

Actuellement, j'exerce toujours le métier d'éducateur spécialisé à l'hôpital de jour du Parc, qui est un établissement sanitaire de l'association Rénovation accueillant des adolescents présentant des troubles psychiques graves de type psychose, névrose grave ou état limite et ce, depuis 11 ans. J'interviens également comme formateur vacataire à l'université de Bordeaux dans le cadre de la licence 3 à la faculté des sciences de l'éducation.

Durant mon parcours, je me suis impliqué notamment dans le management d'un projet que j'ai conçu lors de ma formation de cadre à une place de chef de projet mais avec le regard d'un chef de service et le souci constant d'inscrire ce travail dans la réalité du quotidien sans l'entraver en aucune mesure. J'ai intitulé ce projet : "Accompagner l'équipe de l'hôpital de jour du Parc dans l'amélioration du projet de sortie des patients", projet que j'ai mené à son terme en manageant une équipe de 7 personnes. Par ailleurs, je me suis aussi beaucoup impliqué dans la mise en place et le management de la démarche qualité et de la gestion globale des risques. Et, actuellement, je m'intéresse particulièrement à la prévention des risques psychosociaux.



Mes compétences :

Enseignement professionnel

Management de projet

Gestion des risques

Management projet

Formateur

Management d'équipe

Démarche qualité