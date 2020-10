Jeff LEMOINE

Après une quinzaine d année á travailler pour diverses entreprises du batiment, en tant que vendeur, puis manager, puis directeur commercial, j ai acquis bcp d expérience et cela m'a amené à ouvrir ma propre entreprise dans l amélioration de l habitat '

Maitrise de l isolation des combles et sous sol, toiture, façades, vmc, tableau électrique et velux. Bilan énergétique des maisons avec caméra thermique.

Pragmatique, impliqué , aptitudes relationnelles , capacité de persuation , technique et commercial. Je vous laisse à disposition mon numéro de téléphone. 0663571353 Mr lemoine pour d'éventuels échanges.



Mes compétences :

Commerce B2C

Négociation commerciale

Commerce B2B

Développement commercial

Management commercial