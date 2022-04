Parlant couramment quatre langues (Luxembourgeois, Allemand, Français, Anglais), je suis le candidat idéal pour tous vos projets à l'international. Mes études à PACE University aux Etats-Unis m'ont permis de me familiariser avec la culture américaine et de m'adapter à leurs habitudes.



En formation initiale de Bachelor Marketing et Affaires Internationales, je cherche idéalement un stage dans une entreprise multinationale du secteur des nouvelles technologies avant de continuer mes études avec un master spécialisé.



Mes stages précédents au Luxembourg et à New York m'ont permis de développer mes compétences en informatique notamment la maîtise du Pack Office, de Mockflow (maquettes pour sites internet et applications mobiles), Google AdWords ainsi que des notions de Photoshop.



Qualifié d'un esprit pragmatique et analytique par mes références, je vois mes forces principales surtout dans mon enthousiasme, ma productivité et mon esprit de synthèse.



Il vous faut un stagiaire motivé et dynamique ou un futur professionnel dans le domaine du marketing? Contactez moi!



www.jeff-schneider.com



Mes compétences :

SEO

Photoshop

Social media

Traduction

Applications mobiles

Webmarketing

Digital marketing

Marketing

Chef de projet junior

Web marketing

assistant marketing

IT

SEM

mobile marketing