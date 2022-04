Bonjour et bienvenue sur mon profil viadéo,



Passionnée par les relations humaines, j’ai tout naturellement choisi d’orienter ma carrière professionnelle dans le domaine des Ressources Humaines.

Diplômée d’un Master 2 en Management et Développement des Ressources Humaines, à l’Institut de Gestion Sociale (IGS) et forte de diverses expériences en entreprise dans le domaine des Ressources Humaines, j’ai pu acquérir, lors de mon parcours, les compétences nécessaires à l’optimisation de la fonction Ressources Humaines dans sa globalité.



Motivée à conduire le développement d’activités exigeantes dans ses aspects stratégiques, organisationnels et humains, j’ai travaillé à la fois en entreprise et en cabinet de conseil RH.

J’ai à chaque fois pu développer dans mes fonctions, mes qualités axées sur la polyvalence où j’ai pu mettre à profit l’ensemble de mes champs d’expertises, à savoir : le recrutement, la formation, la GPEC, la gestion des carrières, l’évaluation des performances, la gestion des conflits,…



Aimant le contact et l'échange, n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions relatives au domaine des Ressources Humaines ou toutes opportunités !



Au plaisir de vous entendre,



Jessica SCHNEIDER

jschneider@hotmail.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Conseil

Droit social

GPEC

Recrutement

Gestion de projet

Formation