Jégou CHRISTELLE

Par ma formation à la fois scientifique et de gestion, j'ai développé des compétences très variées.

Ma polyvalence ainsi que ma qualité d'écoute m'ont permis de m'adapter rapidement au sein de divers services : administratif, achat, commercial, maintenance en travaillant en étroite collaboration avec les Responsables production et comptable.





Mes compétences :

Reporting

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Gestion administrative

Approvisionnement

Facturation

Devis

Gestion des achats

Coordination

Gestion des stocks

Gestion de la relation client