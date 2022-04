Jehan-Frédéric FAVARON

Je suis actuellement étudiant en Master 1 MIAGE à Toulouse. Cette formation forme des cadres spécialisés dans l'ingénierie des systèmes d'information et de décision des entreprises. Ces cadres doivent être capables d'optimiser le fonctionnement actuel et futur d'une organisation par les méthodes et technologies de l'informatique dans le respect des attentes fonctionnelles, techniques, juridiques et financières.



Les domaines abordés sont : L'ingénierie des systèmes d'information, les Sciences et technologies informatiques, les Mathématiques pour l'informatique et l'organisation des entreprises, la gestion des organisations, la communication / langues vivantes et enfin la professionnalisation.



Je suis actuellement en alternance pour mon master à Sopra Group qui est basé à Colomiers (31770).



Sopra Group est un Groupe européen de Conseil, d’Intégration de Systèmes, d'Outsourcing applicatif et de Solutions applicatives. La SSII guide les entreprises dans leurs projets de transformation, depuis la définition des stratégies jusqu’à leur réalisation. Ses atouts : l’expertise des grands projets, la connaissance des métiers des clients, la maîtrise des technologies et une large implantation européenne.



Mes compétences :

Système d'information