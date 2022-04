Jehan LIVET, 29 ans résidant dans le Loiret à 30 min d'Orléans.

Résumé de mes 6 années d'expériences en planification dans le secteur du nucléaire :

Construction et suivi de plannings, lissage d’activités, gestion de chemins critiques, création de rapports d’indicateurs projet, analyse et synthèse de plannings, rédaction de note techniques.

Management d’équipe, formation et accompagnement de primo intervenants.



Mes compétences :

Utilisation logiciel microsoft project

Gestion de projets

Maintenance industrielle

Utilisation logiciels microsoft office

Utilisation logiciel OPX2

Maintenance nucléaire