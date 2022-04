Jelivremonhistoire.com WWW.JELIVREMONHISTOIRE.COM

L'objectif de ce site dédié aux auteurs (déjà édités ou pas) est de permettre d'augmenter leur visibilité et leurs ventes pour les uns et d'être un moyen de se faire connaître et d'être lu pour les autres.



Mais ce n'est pas tout !



www.jelivremonhistoire.com c'est aussi une palette complète de services et de créations diverses, allant de la correction d'orthographe au "rewriting" ou encore à la production d'audio-books.



Toute la philosophie de jelivremonhistoire.com tient dans sa signature : "Partageur d'émotions"





Alors, venez visiter notre site, incrivez-vous, envoyez vos manuscrits à notre comité de lecture...A bientôt.

Bien cordialement

L'équipe jelivremonhistoire.com



Mes compétences :

Audio

Ecriture

Traductions