Cathy CARRERE

4 romans publiés à compte d'auteur, un 5ème ouvrage en auto-édition sur des sujets aussi vastes que : Philosophie, Poésie, Ésotérisme, trafic d'organes, manipulations chromosomique, clonage humain, nouvelles technologies, roman noir, roman d'anticipation, roman policier, thrillers, réflexions, pensées, Egypte Ancienne, mythologie égyptienne, Histoire, crises économiques, crise de 1929, Théologie, l’Humanisme contre l’obscurantisme, Sciences, ADN, Economie, Politique, le Pouvoir.



- Le Maître du chaos

- L’Œil du prédateur

- Déviances

- Cauchemar

- Recueil de Pensées Intemporelles



Aujourd'hui, elle s'auto-publie. Son 1er "Recueil de Pensées Intemporelles", en auto-édition sortie Juin 2014, est un voyage entre réflexions et poèmes sur divers sujets, des instantanés de Vie qui nous ramènent à nos états, pour mieux s'en défaire ... laisser au lecteur le soin de s'en pénétrer et de se les approprier. Des voyages au centre de "soi-même" ponctués de citations prélevées dans notre patrimoine littéraire. En effet, il faut parfois remettre en question ce que l'on croyait acquis et y apporter quelques petits changements pour réaliser que l'on passait à côté du Bonheur.



Lorsque l'on lui pose la question, pourquoi écrivez-vous ? Spontanément, elle s'associe à la pensée du célèbre poète St John Perse : "Pour mieux vivre".

Tout comme l'a écrit Simone de Beauvoir, elle cherche, dans l’écriture, un moyen de réaliser ses aspirations et de trouver ainsi la liberté en reprenant à son compte toute la richesse du monde pour le justifier.



