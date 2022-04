Médecin de travail à plein temps et depuis plus de 13ans, j'ai pratiqué au niveau de plusieurs entreprises avec une diversité importante d'activités professionnelles et j'ai vécue de près l'évolution de la médecine de travail au Maroc.



Mes compétences :

DU Environnement en cours

DU Toxicologie generale en cours

DU Epidemiologie en cours