Jeñ, de son vrai prénom, "Jenny" est née en Belgique, le 17 août 1973, et est de père et mère belges.

Elle s'installe dans le sud de la France, en avril 2010.



Sa première tranche de vie, en Belgique, fût simple malgré ses tendances artistiques qui n'ont jamais vraiment été exploitées jusqu'en 2009.



Dès 2007, Jeñ fait quelques apparitions dans des figurations au cinéma en raison de ses attirances pour la scène. Cette activité lui apporte un "petit plus" dans sa vie quotidienne et lui permet de découvrir, quelque peu, un monde qui attisait sa curiosité.

En 2009, Jeñ découvre plusieurs horizons. : le chant, le théâtre et la photo.

Elle chante en tant que choriste à tendance lyrique, dans le groupe rock "SWANDEATH" et ce, jusqu'au moment de son départ pour la France. Ce qui lui permet d'une part, de se familiariser avec un public par le biais des concerts et d'autre part, de se découvrir surtout un talent qui était resté longtemps, pour elle, un rêve inaccessible. Heidi et Raëtan, les leaders du groupe, croient en elle et l'a valorisent en enregistrant avec elle deux titres : "We have paid in blood" et "Khrysis & Love".

Pour son plaisir, elle prend quelques cours de théâtre dans une académie des beaux-Arts en Région Wallonne et se découvre, ensuite, en tant que "modèle" dans l'art de la photo. C'est par cette dernière activité que Jeñ rencontre le photographe, Phillipe HELIOT, qui deviendra son compagnon de vie pendant presque 4 ans. Elle réalisera avec lui de nombreux thèmes photographiques allant de la mode aux portraits, du glamour à l'humour et à la tragédie.



A son arrivée en France, Jeñ rencontre certains soucis dans sa vie privée qui l'amène à faire de nombreux voyages entre le Sud de la France et la Belgique. Afin d'adoucir ses peines, Jeñ écrit ...

Pendant ses voyages, elle met sur papier les "ressentis" de sa vie et en fait des chansons.

Philippe, son compagnon l'encourage et l'a propulse dans la création de son premier CD 6 titres " Envol", à tendance pop.

Ce "mini" album est autobiographique sur les titres "Femme", "Je veux", "Please", "Menteur" et "Le temps" destiné spécialement pour sa fille.

Le titre "Contraste-moi" est un grain de folie, un moment de gaité amoureuse qui s'ajoute délicieusement à l'ensemble des sujets musicaux.



A vous de découvrir ...

D'aimer ou pas ....

La satisfaction personnelle est là

Et si "le meilleur" doit arriver, il viendra ...



Jeñ est encore en cours d'écriture pour un second CD, et a commencé un roman pour lequel elle aimerait donner le jour.



