Jenia DANAILOVA

Assistance à maître d'ouvrage -Ingénieur bâtiment,structures, charpente métallique dans l'industrie, bâtiment public, immobilier. Élaboration programme travaux, décomposition travaux et organisation, élaboration plannings.

Diagnostic et expertise des ouvrages et structures - béton, charpente métallique bois. Vérification par calcul des structures. Expertise sur pathologies des ouvrages d'art, passerelles, bâtiment public et industriel.

Réalisation des projets, exécution et contrôle des travaux en bâtiment public ERP, Industriels ICPE ou groupe Immobilier, hospitalier.

Réalisation d’étude et dossier avant projet, programmes, aide au maître d'ouvrage et suivi, validation des travaux.

Etude faisabilité des projets reconstruction, aménagement et construction. Etude technique, économique et planification.

Assistance technique et réglementaires en amont des projets de génie civil : vérification ou contrôle technique (rapports réglementaire)



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Calcul de structure

Expertise pathologie , analyse batiments existants

Audit structures, charpente métallique, racks stoc

Expertise technique

Expertise ouvrages d'art, baiment, charpente métal

Assistance de maitre d'ouvrage AMO