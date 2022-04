Je m'appelle Jenilee Diot.

J'ai 28 ans et je suis originaire de Rennes.

Actuellement Assistante Administrative Brevets dans un Cabinet en Propriété Intellectuelle depuis quatre ans, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons professionnels.

J'aimerais notamment pouvoir travailler dans le domaine sportif, automobile, touristique ou dans les médias.

Efficace, organisée, et ayant une capacité d’adaptation, j’ai pu m’intégrer très facilement dans les différents secteurs dans lesquels j’ai pu travailler.

Je suis réellement enthousiaste et motivée, toujours prête à découvrir et acquérir de nouvelles choses et connaissances.



Mes compétences :

Automobile

Brevets

Formation

Football

Communication

Médias

Sport

Relations clients