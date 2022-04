Jenna DUCREUX

Issue d'une formation de Danseuse Professionnelle et titulaire d’une Licence Professionnelle « Communication et Médias », je reprends aujourd’hui un cursus d’un an en alternance en tant que « Chargée de diffusion/Bookeuse ».



J'ai commencé la danse (classique, jazz, contemporain avec un niveau avancé en Jazz) dès l'âge de 4 ans, fais du théâtre en amateur pendant 5 ans. J'ai toujours, dès mon enfance, baigné dans le domaine artistique avec un goût prononcé pour le spectacle et les loisirs, il me paraît donc logique de me spécialiser dans le Management Artistique ou la Médiation Culturelle et ainsi vivre de ma passion.



Grâce à mon parcours riche en expériences diverses et variées j’ai pu acquérir des compétences multiples et nécessaires afin d’évoluer dans les secteurs du Spectacle Vivant et de l’Organisation d’Événements.



Mon objectif principal est donc de pouvoir allier ces 2 domaines soit, au sens large la "Communication Culturelle, Artistique et Événementielle" et de pouvoir prétendre à des postes tels que : chargée de diffusion, bookeuse, médiatrice culturelle (… ) ; mon but ultime étant de pouvoir être en relation direct avec l’artiste et ses différents partenaires.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

chargée de communication

Chargée de diffusion

Chargée de production

Communication

Danseuse

polyvalente

Presse

Production

Programmation

Relation presse

relation publique

Spectacle

Gestion de projet

Adaptabilité

