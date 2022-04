Jenna GADREAU

Je suis une personne de terrain, un manager averti, passionné par mon job, sachant diriger, organiser, anticiper mon activité, avec de surcroit un bon relationnel avec mes équipes.



Voici quelques lignes qui vous permettrons de connaître mon optique et mes valeurs de travail et de management.

Mes priorités?

-Le client : Il faut être sensible à ses attentes, ses envies, ses besoins. Le client est le coeur de notre métier!

-La réussite de l’entreprise : Elle passe par la motivation et la communication. Chaque journée est différente et il faut savoir s’adapter, réorganiser, motiver, accompagner et encadrer, afin de monter en compétences mes équipes et de générer une véritable implication dans le travail pour chacun.

Le développement de la performance commerciale et la gestion des stocks sont des clefs principales pour assurer la croissance de l’entreprise. Il est nécessaire de conserver une perpétuelle réactivité et établir des plans d’actions efficaces afin de répondre favorablement aux exigences de nos clients et surpasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés. De plus, une bonne communication avec ma direction et les différents services du siège sont, pour ma part, des points essentiels pour la bonne réalisation et la pertinence de mon travail dans l’entreprise.



L' expérience acquise dans les entreprises pour lesquelles j’ai travaillé m’a permis d’avoir une vue d’ensemble nécessaire pour une bonne réactivité dans mon travail. J’ai développé ma capacité à gérer de petites,moyennes comme de grandes équipes, plusieurs points de vente à la fois, à adapter mes méthodes de travail à chacun d’eux et y optimiser mon temps.



Ce qui fait ma force ma force: l'exemplarité, l'écoute, la créativité, la proactivité, la prise de recule, mon leadership, la gestion du stress.

C'est un travail de tous les jours, des remises et question ou les imprévus font partis du quotidien et ou chaque journée ne ressemble à aucune autre!







Mes compétences :

Management, recrutement, formation, accompagnement

Prévisions, objectifs, analyse compte d'exploitati

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop