Jenna LUCCHETTI

-- Résidence permanente Canadienne valable jusqu'en Mars 2021 --





J’ai commencé ma carrière d’assistante de gestion pendant mes études en alternance, puis cela m’a conduit à codiriger la compagnie familiale et apprendre le métier de gestionnaire d’entreprise. Avant de quitter la France, j’ai eu une expérience dans la construction comme assistante de trois chargés de projets. J’ai ensuite passé près de trois années à Montréal, travaillant pour le groupe Manpower. Cette expérience au sein d’un grand groupe m’a beaucoup appris sur la structure des grandes entreprises. J’ai également pu perfectionner mon anglais, les communications internes et externes étant à 80% avec des provinces anglophones ou les Etats Unis.

Depuis mon retour en Europe, j'ai la chance de travailler à Paris dans un nouveau domaine avec de nouveaux défis et de nouvelles choses à apprendre.



En 8 ans, j’ai acquis au fur et à mesure une maturité et une expertise dans mon travail. Etre gestionnaire de l’entreprise familiale m’a permis de développer mon esprit d’équipe et faire grandir mon sens des responsabilités. Au fur et à mesure des années, mes divers employeurs m’ont accordé leur confiance en me confiant des tâches de plus en plus variées.



Dotée d’un excellent esprit d’équipe, je suis autonome et adaptable. Ma polyvalence et ma résistance au stress me permettent d’accomplir les responsabilités qui me sont confiées.





Mes compétences :

Travail en équipe

Management

Classement et archivage

Team building

Accueil des clients

Gestion de calendriers

Gestion administrative

Mac OS

Ressources humaines

Traduction anglais français

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Microsoft Office