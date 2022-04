Jennie BARRET

Ayant effectué une école de commerce après l'obtention de mon Baccalauréat Option RH, j'ai l'intention de me spécialiser en Ressources Humaines.

Je désire travailler pour une entreprise dans le cadre de mon Master 1 en alternance à l'ESGRH (école spécialisée en Gestion des Ressources Humaines).



Ce domaine m'a toujours attiré du fait de mon cursus scolaire orienté RH et commercial. Je suis consciente que l'une des forces majeures d'une entreprise est son capital humain et qu'ils sont de nos jours d'importants facteurs de réussite pour l'entreprise.



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office ( Word, Excel, Publisher,

Organisation

Sens des responsabilités

Gestion des Ressources Humaines

Recrutement

Formation professionnelle