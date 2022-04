Jennifer AGUT

Juriste de formation, je suis titulaire de deux Master 2 en droit dont l’un dans le domaine du traitement des contentieux et de la gestion des créances et l’autre dans la spécialité de juriste d’entreprise.



Après une dizaine d’années de travail salarié m’ayant permis de développer des solides connaissances dans le fonctionnement administratif et juridique français, j’ai souhaité donner une orientation plus humaine à mon métier.



J’ai donc intégré une grande association de consommateurs où j’ai pu apporter une aide concrète aux adhérents en répondant de façon ciblée à leurs questions et en solutionnant leurs problèmes.



J’ai constaté au cours de cette expérience, à quel point les démarches administratives peuvent décourager bon nombre d’entre nous en raison de leur lourdeur, de leur aspect chronophage ou de leur complexité.



D’un autre côté, l’accès aux informations juridiques, leur compréhension et leur mise en œuvre ne sont pas toujours évidents pour les non initiés.



Aussi, ai-je décidé de créer mon entreprise, pour vous accompagner et vous assister dans votre gestion administrative au quotidien.



En tant qu’assistant personnel, mon but est de vous faciliter au maximum les tâches administratives en vous libérant du temps pour vous et en accomplissant à votre place toutes les démarches que vous jugerez utiles.



Dans le respect de la confidentialité, je mets à votre disposition mon expertise, mon efficacité, mon dynamisme et mon sérieux.



Mes compétences :

Procédure civile

Droit civil

Droit du travail

Voies d'exécution

Droit des procédures collectives

Gestion du risque

Droit des contrats