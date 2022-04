Jennifer ALESSIO

Passionnée par les arts graphiques, je voue intérêt particulier pour les projets de création que ce soit en print ou en web. L'adaptation à différentes demandes, aux styles graphiques choisis, ou encore aux chartes imposées, est source d'une réelle motivation quant au travail à fournir et aux défis à relever.

Ma spécialisation en tant que Webdesigner souligne mon intention de progresser dans le domaine d'internet. En effet, je m'intéresse particulièrement à l'évolution des supports de communication via les nouvelles technologies du web et à la manière de les mettre en avant par le graphisme.



La gestion de projet est également un domaine qui m'intéresse tant par la relation client que par l'organisation des plannings ou encore le travail d'équipe. Le contact et la rencontre avec le client est une étape essentielle au bon fonctionnement d'un projet. Il s'agît de l'encadrer tout en lui donnant confiance pour l'accompagner et le conseiller de la meilleur des façons. De plus, en tant que graphiste, cela permet d'avoir l'opportunité de prendre connaissance de l'univers de son entreprise et de se l'approprier en posant les bonnes questions. La cohésion d'équipe et la communication est un élément clé au bon fonctionnement d'un projet afin qu'il soit mené à bien et livré à temps.

Pour cela, j'aime apporter de la bonne humeur ainsi que des idées pour que la collaboration soit meilleure.

L'organisation et le sérieux font également partie de mes méthodes de travail.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement Web (HTML, CSS, PHP, Javascript)(Dre

PAO (InDesign, Illustrator, Photoshp)

Microsoft Word, Excel, Power Point

e-mailing, e-pub

Web design

Référencement naturel

Stratégie de communication

Design graphique