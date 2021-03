Jennifer BAUDRY

Diplômée du master 2 psychologie clinique et psychopathologie de l'université d'Aix en Provence, j'ai pris un premier poste à la PJJ où j'ai pu être formée au génosociogramme. Parallèlement, je pratique les tests projectifs (Rorschach, TAT, CAT, patte noire, test de l'arbre, dessin de la famille), ainsi que les tests de personnalité (Wisc/ Wais, QICPAAS, sorag, vrag, échelle de Hare).



Actuellement salariée auprès de deux établissements (EHPAD et secteur associatif) je suis également installée en cabinet. Je reçois en entretien individuel enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Les consultations, ainsi que les demandes de bilan cognitif (QI) sont uniquement sur rendez-vous, du lundi au samedi, 40 euros la séance pour les entretiens psychologiques individuels.



Vous pouvez me joindre au: 06.11.03.07.81



A très vite



Mes compétences :

Hypnothérapeute

Traitement des psychotraumatismes