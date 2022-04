Jennifer BESNIER

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadéo



Dans le cadre de mes études, j’ai eu l’occasion d’avoir plusieurs expériences. J’ai occupé le poste de pilote vacances pour le tour opérateur FRAM en Espagne, sur diverses destinations comme Fuerteventura et Tenerife, Calp et Benidorm et Malaga. Grâce à toutes ces expériences, j’ai pu m’épanouir au contact des clients, gérer les négociations d’achat et la contractualisation des ventes. J’ai aussi effectué des stages en agences de voyages, notamment chez VMS Voyages, spécialiste du sur mesure ou Sud Emotion, agence réceptive au Pays Basque. De ces faits, j’ai eu l’opportunité de travailler sur différents types de produits et diverses destinations.



Ayant déjà effectué plusieurs voyages à l’étranger dans le cadre familial ou dans le cadre éducatif je suis très ouverte et dynamique tout en étant patiente. Ces derniers associés à mon sens de l’organisation font des aspects de ma personnalité qui me permettent d’assumer différentes fonctions.



Je suis à ce jour Conseiller voyages.



Mes compétences :

Tourisme

Accompagnement

Tourisme d'affaires