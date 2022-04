Jennifer BRAHIMI

Juillet 2016 je suis sortie diplômée d'un Bachelor de commerce international et de Développement Commercial. J'ai très vite cherchée un emploi dans la branche commercial et également marketing mais sans succès j'ai donc pris un poste en tant que conseillère de vente !

Je suis toujours en recherche d'emploi dans le secteur commercial, communication et marketing digital

J'ai l'ambition de réussir, le sourire est primordial mais surtout la relation client

Si mon profil vous intéresse je suis prête à tout mettre en œuvre pour vous prouvez une excellente collaboration entre vous et Moi



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Accident and Emergency

Customer Relationship Management

Webmarketing

Distribution

Marketing direct

Marketing

Communication