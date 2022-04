Mes compétences :

Satisfaction des demandes clients

Contrôle de réfection des chambres

Prise en charge du client de son arrivée à son dép

Connaissance et respect des règles d'hygiène et de

Service en salle ( restaurant et petit déjeuner)

Mise en place de salle ( restaurant et réunion )

Logiciel hôtelier GHM

Clôture de fin de journée

Tenue de caisse, encaisssement et facturation

Formalités des check-in et check-out

Microsoft Office