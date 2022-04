Jennifer BURGER

Forte d'une expérience de quinze ans au sein d'une société de transport international, mes missions ont été la gestion administrative des ressources humaines: intégration des nouveaux salariés dans notre base RH, DPAE, suivi des retours de contrats de travail, suivi des visites médicales, renouvellement des permis de conduire et cartes de chronotachygraphe, élaboration des tableaux de bord présentés aux réunions avec les IRP, élaboration de notes de services et de courriers divers, mise à jour des fiches personnelles des salariés, gestion des absences (CP, AM, AT), saisie des éléments de paie - pointages et données variables, implication dans les procédures disciplinaires.

De Juillet 2016 à Mai 2017 j'ai été nommée réferente sur le pole RH composé de 3 personnes.

J'ai également travaillé sur la partie administrative du service: facturation, saisie de commandes dans SAP, planification des déplacements professionnels des collaborateurs.

Ce pôle RH a été centralisé vers notre siège social au second trimestre 2017.

Cette polyvalence m'a permis de développer des points forts tels que la gestion des priorités, l'adaptabilité, l'efficacité.

Je suis disponible de suite et suis à la recherche d'un emploi sur la région de Metz, en CDI.



Mes compétences :

Administration du personnel

Gestion des priorités

Polyvalence

Ressources humaines

Transport

Referente pole RH

Sieges

Sorties

SAP HR

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Journals

Internet