Jennifer CAILLOT

Je viens de lancer, il y a quelques mois, une micro-entreprise d’assistance en gestion pour des petites structures : les architectes, les bureaux d’études, les constructeurs, les artisans, les consultants… et de façon plus générale tous les professionnels qui ont des besoins dans le domaine de la gestion et de l’administration et qui souhaitent externaliser cette fonction.



Mes compétences :

Bureautique

Secrétariat

Microsoft PowerPoint

Services généraux

Mise en page

Gestion des achats

Formation professionnelle

Comptabilité

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Internet

Assistanat commercial

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion du personnel

Communication