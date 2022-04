Analyse des législations, des jurisprudences (interne, communautaire et européenne) afin de conseiller et former un public de juristes avertis comme profanes



Mes compétences :

Droit

Droit des contrats

Droit des nouvelles technologies

Droit pénal

Droit pénal et procédure pénale

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Procédure pénale