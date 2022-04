Jennifer CARLE DO PACO

Après quelques expériences en tant que salariée dans diverses entreprises, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la création d'entreprise... Les services proposés par ma société sont destinés aux infirmiers libéraux, kinésithérapeutes et orthophonistes (facturation médicale, saisie comptable, recherche de remplaçants...).

J'ai créé mon entreprise sur Perpignan en 2011 et je développe actuellement un réseau de concessions : nous comptons à ce jour 10 concessions et de nombreux projets sont en cours.



Mes compétences :

Gestion de projet

INFIRMIER

kinésithérapeute

Management