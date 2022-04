Jennifer CAVAZZA

Bonjour,



Nouvellement diplômée en master 2, manager d’entreprise option marketing communication vente. Je souhaiterais trouver un poste de chargée de clientèle ou responsable d’achats dans la région Paca.

Mes Compétences acquises durant mes études en alternance sont les suivantes:



• Gestion d’un portefeuille client



• Développement des ventes de produits et services



• Elaboration de propositions commerciales (devis technique, contrats)



• Suivi clients (relance, fidélisation, traitement des réclamations) et suivi des travaux (organisation des plannings et contrôle en fin de chantier que les travaux sont conformes au devis).



• Négociation des tarifs avec les fournisseurs.



Les postes recherchés me permettront de consolider mon potentiel à négocier et d’acquérir des expériences complémentaires afin d’évoluer et obtenir des postes à responsabilités.