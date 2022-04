Jennifer CEJUDO

Passionnée par l'évolution des compétences et le conseil en orientation, je souhaite évoluer professionnellement dans le domaine de la formation professionnelle. Tout d'abord attirée par la transmission des connaissances et compétences de base auprès des enfants, je me suis ensuite intéressée aux adultes, à leur évolution professionnelle par le biais de la formation et de l'orientation. Mes diverses expériences en centres de formation et en entreprises m'ont permis de découvrir le secteur de la formation continue. Mes emplois au sein de l'OPCA Fafih m'ont apporté l'expertise en ce qui concerne le financement de formation ainsi qu'une première expérience en conseil aux particuliers et aux entreprises. Aujourd'hui adjointe administrative en service formation et service protection sociale au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, je suis chargée du plan de formation de l'hôpital ainsi que de la gestion des agents en restriction médicale.



Mes compétences :

Powerpoint

Parler en public

Word

Excel

Internet

formation

adaptation