Lors de mon parcours professionnel, j’ai occupé à plusieurs reprises des postes au sein de services commerciaux et administratifs, en relation avec les représentants, techniciens, transporteurs, fournisseurs et la clientèle.

Les diverses entreprises qui m’ont fait confiance m’ont permis de développer ma connaissance de l’outil informatique et mon sens du contact.



Responsable, autonome et motivée, mon expérience professionnelle dans des secteurs d’activité variés me permet ainsi de mettre à profit ma polyvalence en m’adaptant rapidement aux tâches qui m'ont été confiées.

Je reste disponible pour toutes informations complémentaires sur mon parcours, et mes objectifs professionnels.



Jennifer CHARBONNIER



Mes compétences :

InDesign et QuarXPress