Jennifer CHARRIERE

Ingénieur diplômée d’un Master 2 GI3ER «Gestion et Intégration de l’Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables dans la conception du bâtiment » de l’université de La Rochelle. Actuellement en poste depuis 2010, dans la société H3C-énergies, je réalise des missions d’assistance à la

construction ou rénovations de bâtiments performants (BBC, HQE, H&E). Je suis spécialisée également dans les contrats de type CPE.



Mes compétences :

Bureautique

TRNSYS

Perrenoud

Sketchup

Relux

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad