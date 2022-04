Jennifer CHERY

Suite à mes études de Management - Spécialisation Finance - au sein de l'INT Management, j'ai fait mes premiers pas en tant qu'auditrice puis consultante. A travers ces expériences, j'ai développé des connaissances en audit et une capacité d'analyse dans des environnements financiers et comptables.



Aujourd'hui, après 7 années d'expériences professionnelles , je manage une équipe en charge de la tenue de la comptabilité de LBP Assurances IARD et de la production de reportings.



Mes compétences :

Analyse financière

Audit

Consolidation

Corporate finance

Finance

Comptabilité d'assurances

Reassurance