Jennifer COHEN

Chargée de Recrutement Comptabilité-Gestion-Paie chez RANDSTAD



Deuxième acteur mondial en ressources humaines, Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Spécialiste du recrutement, mes missions consistent à réaliser l’intégralité du processus de recrutement des candidats afin de proposer aux entreprises les meilleurs profils sur les postes à pourvoir (sourcing, tests, évaluations…).



Notre agence est spécialisée dans les métiers de la Comptabilité-Gestion-Paie



N’hésitez pas à nous contacter, ou à nous rejoindre sur :

•Array

•Array