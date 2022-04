Jennifer COLINEAU

Bonjour, et bienvenue sur mon profil.



Vous souhaitez vous entourer de collaborateurs investis, capables de travailler dans un réel esprit d'équipe et qui ne craignent pas le changement? Vous souhaitez améliorer la démarche qualité système de votre entreprise pour mieux produire, mieux vendre tout en apportant toujours plus de garanties qualité à vos produits?



Rencontrons nous !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

Biologie

Certification

Production

Recherche

Reglementation