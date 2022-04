Jennifer DARGAUD

J'ai intégré la société Karactère Communication en février 2014.

Forte d'une expérience de 10 ans

dans les arts graphiques et les métiers de la communication,

l'agence Karactère Communication met au service de vos projets

sa créativité, sa rigueur et son expertise.

De l'industrie aux collectivités, du culturel à l'artisanat,

Karactère Communication a collaboré depuis ses débuts avec l'ensemble des secteurs d'activités. Créateur de votre image, nous vous proposons des outils adaptés à vos besoins et à votre budget.

Actuellement je gère la partie administrative et commerciale : devis, facturation, comptabilité, relation clients et relation fournisseurs.