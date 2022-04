Jennifer DEMINI

Le métier de commercial est un métier qui me passionne.



J'ai commencé par des études de commerce afin de me former au métier de commercial. Puis, je me suis spécialisée dans le marketing afin d'acquérir un maximum de compétences.



Je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre et de développer mes compétences davantage sur le terrain. C'est pour cela que je suis à la recherche d'un CDI.



Si mon profil vous intéresse, je suis à l'écoute de vos propositions.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel