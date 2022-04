Jennifer DESREUMAUX

2012: Evaluateur scientifique et technique, ANSES





2011: Analyse microbiologique des aliments et optimisation de méthodes

-Etude et optimisation de la norme de détection de Listeria monocytogenes dans les aliments NF EN ISO 11290

-Etude bibliographique sur un nouvel ingrédient alimentaire : écorce de magnolia

Analyse chimique par HPLC d’une vitamine érythrocytaire, mise au point et validation analytique





2010: Analyse microbiologique et chimique du dialysat, de l’eau d’hémodialyse et de l’eau de distribution collective

-Mise en place de l’analyse chimique et microbiologique du dialysat et contrôle de l’eau d’hémodialyse

-Etude de la réglementation et qualité de l’eau de distribution et pour hémodialyse



Mes compétences :

Qualité

Pharmacie