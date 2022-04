Jennifer DHERBECOURT

Je suis actuellement en première année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations et je souhaiterais me spécialiser en option Ressources Humaines au cours de ma deuxième année. Dans le cadre de mon projet professionnel, je souhaiterais à la fin de mes études être au niveau BAC +4-5.

Je suis sérieuse, soucieuse de réussir et très impliquée dans mon travail car j'ai le goût d'apprendre.



Je souhaiterais à ce jour trouver un stage d'une durée de dix semaines en tant qu'assistante RH-paie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Projet voltaire

Internet

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Microsoft PowerPoint

Cegid

Sage

Paie

Gestion du personnel