Jennifer DUFFOUR

Je suis à la recherche d’un poste en temps plein en CDI.



Secrétaire médicale diplômée, expérimentée, j’ai 14 ans d’expérience à ce poste avec une bonne connaissance de l’outil informatique associé à une dextérité à la frappe.

Pratiquant l’accueil du public et téléphonique, la gestion des courriers et documents, je suis motivée pour acquérir les compétences spécifiques à votre entreprise.



Rigoureuse, discrète, organisée, je me rends disponible pour vous rencontrer afin de vous exposer mes motivations.



Mes compétences :

Dextérité à la frappe

Gestion de l'urgence

Connaissances informatiques

Organisée et Rigoureuse

Accueil physique et téléphonique

Secrétaire

Secrétaire médicale

Aide soignante

Magnétiseuse souffleuse