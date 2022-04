Je suis dynamique, sociable, volontaire et organisée. Je m’implique et m’investis pleinement dans tous ce que j’entreprends.



Je recherche un poste dans la paie et suis dans la capacité de travailler en autonomie complète ou en équipe pour la gestion de 500 à 1000 bulletin / mois.



Permettez-moi de vous présenter encore plus en détail le contenu de mes compétences, à l’occasion d’un entretien, à votre convenance.